Çocuklar pandemi stresini uzayda atacak

NORMALLEŞMEYLE birlikte evlere kapanan çocuklar için farklı etkinlik programları da gündeme gelmeye başladı. Bu etkinliklerden en ilginçleri İzmir'deki Uzay Kampı'nda gerçekleşecek. Uzay Kampı programları Türkçe ve İngilizce alternatifli sunulacak 6 günlük Galaktik Yaz Kampları, 2 günlük Aile-Çocuk Uzay Kampı, Yıldızlar ve Gezegenler Macerası, 1 günlük Astro-Macera ve konaklamasız olarak sunulan 3 günlük STEAM Uzay Kampı etkinliklerini içeriyor. Uzay Kampı Türkiye'nin, 7-18 yaş arası çocuklar için farklı içerik ve sürelerde uygulayacağı yaz kampı programları 4 Temmuz'da başlıyor.

ÖĞRENME KEYFİ

SANAL uzay uçuş görevinden NASA tasarımlı astronot simülatörlerinin kullanılmasına, teleskopla gökyüzü gözleminden sıcak hava balonu yapımı ve fırlatılmasına kadar pek çok aktivite içeren kamp programları Ağustos sonuna kadar farklı program seçenekleriyle devam edecek. Çocukların uzun süredir uzak kaldıkları sosyal ortamlarına katkı sağlaması hedeflenen ve önlemler kapsamında sınırlı sayıda kontenjan sunan programlara kayıtlar devam ediyor. ÇOCUKLARIN, pandemi döneminin getirdiği hareketsiz ve yalnızlık psikolojisinden kurtularak, salgının yarattığı stresten kurtulması için önemli bir fırsat sunan Uzay Kampı Türkiye'nin yaz kampı ülke içinden ve yurt dışından yoğun ilgi görüyor. Bazı program tarihlerinin kontenjanları şimdiden dolarken, yaz boyunca düzenlenecek kampa Bulgaristan, İran, İsrail ve Romanya'dan da katılımcıların gelmesi bekleniyor.



YURT DIŞINDAN GELİYORLAR

ÇOCUKLARIN, pandemi döneminin getirdiği hareketsiz ve yalnızlık psikolojisinden kurtularak, salgının yarattığı stresten kurtulması için önemli bir fırsat sunan Uzay Kampı Türkiye'nin yaz kampı ülke içinden ve yurt dışından yoğun ilgi görüyor. Bazı program tarihlerinin kontenjanları şimdiden dolarken, yaz boyunca düzenlenecek kampa Bulgaristan, İran, İsrail ve Romanya'dan da katılımcıların gelmesi bekleniyor.