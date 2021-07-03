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Haberler Yaşam Dior Pop Up store Bodrum’da

Dior Pop Up store ’da

Dior Pop Up store Bodrum’da

3.7.2021

DIOR'UN, dünyanın çok özel tatil destinasyonlarında açılan yazlık mağazaları arasında konumlanan Bodrum pop-up mağazası, yeni Dioriviera Kapsül Koleksiyonu'na ev sahipliği yapıyor. Koleksiyondan seçilen özel ürünler dünya çapındaki resort destinasyonlarının yanında, Bodrum'da kapılarını tekrar açan pop-up mağazada, bu yıla özel sürprizlerle sunuluyor. Dioriviera Bodrum mağazası, 1 Temmuz'da Yalıkavak Marina'da yaza merhaba dedi. Tasarımı muazzam olan mağazaya yolunuz düşerse terasında bir fotoğraf çektirin.

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