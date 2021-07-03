Dior Pop Up store Bodrum’da

DIOR'UN, dünyanın çok özel tatil destinasyonlarında açılan yazlık mağazaları arasında konumlanan Bodrum pop-up mağazası, yeni Dioriviera Kapsül Koleksiyonu'na ev sahipliği yapıyor. Koleksiyondan seçilen özel ürünler dünya çapındaki resort destinasyonlarının yanında, Bodrum'da kapılarını tekrar açan pop-up mağazada, bu yıla özel sürprizlerle sunuluyor. Dioriviera Bodrum mağazası, 1 Temmuz'da Yalıkavak Marina'da yaza merhaba dedi. Tasarımı muazzam olan mağazaya yolunuz düşerse terasında bir fotoğraf çektirin.