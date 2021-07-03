Her yer cıvıl cıvıl

KOVİD 19 nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının ardından Türkiye'de hayat hızla normale döndü. Normale dönüşle birlikte gündüzler daha da hareketlenirken, özellikle tatil beldelerinde eğlence hayatı yeniden başladı. İzmir, Çeşme, Bodrum, Marmaris ve İstanbul'daki mekanlarda önceki akşam büyük yoğunluk yaşandı. Yaklaşık 1 yıldır kapalı olan gece kulüpleri ve barlar, yasakların kalktığı ilk günde hızlı bir şekilde kapılarını tekrar açtı. Çeşme ve Alaçatı'daki mekanlarda Kenan Doğulu, Berkay ve Sakiler gibi ünlü isim ve gruplar sahne aldı. Bodrum'da açılan eğlence mekanlarına da yerli ve yabancı turistler adeta akın etti.

ÇARŞILARA BEREKET GELDİ

KAPILARINI normalde gece 23.00'da açan ve sabah saat 05.00'a kadar açık kalan gece kulüpleri, normalleşme süreci ile birlikte akşam 20.00'da müşteri almaya başladı. 21.00'da başlayan eğlence 00.00'a kadar sürdü. Marmaris ve Bodrum'da restoranlar ve kafeler de turistlerle doldu taştı. Çarşılara yeniden hareketlilik ve bereket geldi.

"SAHNEDE OLMAK ÇOK GÜZEL"

KAPILARINI yerli ve yabancı tatilcilere açan Bodrum ve Marmaris'te yaklaşık 1.5 yıldır kapalı olan mekanlar adeta müşteri akınına uğradı. Bodrum Bardakçı koyundaki bir otelde sahneye çıkan şarkıcı İlyas Yalçıntaş "Pandemi nedeniyle hep evde kaldık. Yeniden sahnede olmak çok güzel" dedi. Yalçıntaş'ı dinlemeye gelenler arasında bulunan Türk pop müziğinin usta ismi Fatih Erkoç da, "Bu süreçten en kısa sürede tamamen kurtulmak istiyoruz. Bunun için de herkesin aşısını yaptırması gerekiyor" diye konuştu.

KAPIDA MASKE DAĞITTILAR

YASAKLARIN kalkmasının ardından Bodrum ve Marmaris'in Barlar Sokaklarındaki eğlence mekanları da doldu taştı. Eğlence mekanı girişlerinde ateş ölçerlere duran çalışanlar, içeri girenlerin teker teker ateşini ölçüp maskesi olmayanlara maske verdi. Eğlenceyi özleyen vatandaşlar ve yabancı turistler gönüllerince eğlendi.





VATANDAŞ DA MEMNUN ESNAF DA

İZMİR'İN Çeşme ilçesinde normalleşmenin ilk iki gününde yaşanan hareketlilik dikkat çekti. Tatile gelen vatandaşlar, esnafın yüzünü güldürdü. Çeşme'de restoran işletmecisi Selim Akbaykal (39), kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte 21.00'den sonra ve pazar günleri hizmet verebilecekleri için mutlu olduklarını söyledi. Akbaykal, "Kısıtlamaların kaldırılmasından çok memnunuz. Havalar Çeşme'de çok güzel. Plajlar ve oteller dolu. Bu durum da bizim işlerimize olumlu yansıyor. O açıdan güzel bir yaz geçireceğimizi düşünüyorum. Tüm personelimiz aşı oldu, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ediyoruz" dedi.



'ÇOK ÖZLEMİŞİZ'

VATANDAŞLARIN kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte Çeşme'de yoğunluk oluşturmaya başladığını ifade eden Alaçatı Çarşısı esnafından Ahmet Bağcı da (60), "Esnafın yüzü gülsün, huzurlu bir şekilde çalışsın istiyoruz. Bütün Türkiye'yi Alaçatı'ya bekliyoruz en güzel hizmeti vermeye hazırız" dedi.



ARKADAŞLARIYLA tatil için Çeşme'ye geldiklerini söyleyen Ebubekir Çınar (21) ise, "Kısıtlamalardan sonra dışarıda olmak ve sosyalleşmek hepimize iyi geldi. Dışarıda vakit geçirmeyi özlemişiz" diye konuştu.



TATİL yapabilmek için kısıtlamaların kaldırılmasının ardından soluğu Çeşme'de aldıklarını söyleyen Cem Höndöl (30) de, "Halk kendini dışarıya attı, her şey çok güzel. Umarım bir daha böyle bir şey yaşanmaz. Herkes çok mutlu. Her yer cıvıl cıvıl olacak. Olması gereken de buydu zaten. İnsanları aşı olmaya davet ediyorum. En önemlisi bu. Şu anda bulunduğumuz Ilıca Plajı'nda sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlenmiş durumda. Bizler de bu kurallara uygun bir şekilde tatilimizi geçirmek istiyoruz" diye konuştu.



AŞI olanların sayısının artmasıyla normalleşme sürecinin hız kazandığını söyleyen vatandaşlardan Batuhan Beyazıt (40) ise, "Mutluyum kendi adıma. Çok sıkılmıştık. Evlere tıkıldık kaldık. Hayat normale dönsün, İnsanların işleri bozuldu, onlar da düzelsin istiyoruz. Aşı işini de özellikle son iki ayda çok güzel çözdük" ifadelerini kullandı.

Adem ÜLKER / Ercan AKGÜN