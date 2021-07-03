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Haberler Yaşam Migrene melisa çayı

Migrene çayı

Migrene melisa çayı

3.7.2021

MELİSA çayı ağız bölgesinde varlık gösteren uçuk gibi yaraların iyileşmesinde yardımcı olur. Sinek ve böcek ısırıklarına karşı hem iyileştirici hem de mikrop öldürücü etkisi vardır. Alzheimer ve epilepsi gibi hastalıkların etkilerini azalttığına yönelik çeşitli bilimsel çalışmalar mevcuttur.

TOK TUTMA ÖZELLİĞİ VAR
MİDE problemlerinin giderilmesinde etkilidir. Ağrı kesici ve ateş düşürücü nitelikte bir şifa kaynağıdır. Migren ve baş ağrılarının giderilmesi için yardımcı olur. Melisa çayı tok tutma özelliğine de sahip olduğundan kilo vermenize de yardımcı olur.

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