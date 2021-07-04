Kovid geçirenler 2. doz aşı olabilecek mi? Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama

Ülkemizde aşılama çalışmaları hızla devam ederken pek çok grup çift doz aşısını tamamlayıp hatırlatma dozu için hazırlığa koyuldu. İlk doz aşı olan milyonlarca vatandaş ise ikinci doz aşısını olmak üzere sıraya girdi. Hastalığı atlatan ve ikinci doz için randevu alan vatandaşlar, e-Nabız sistemindeki aşı sayfasında ikinci doz aşısının hemen yanında "geçirilmiş Covid" yazısıyla karşılaştı.

COVID OLANLAR İKİNCİ DOZ AŞI OLACAK MI?

Hastalığı atlatıp ilk doz aşısını olan, ikinci doz için de randevu alan vatandaşların aşı randevuları iptal edildi. Bazı vatandaşlar da 2. doz aşı için hastaneye gittiklerinde "Geçirilmiş Covid" nedeniyle aşı merkezinden geri gönderildi. Zira, Sağlık Bakanlığı hastalığı geçirenlerin aşılanmasına ilişkin yeni bir karar aldı. Bakanlığın aldığı karara göre hastalığı geçirenler bir doz aşı olmuş sayılacak, dolayısıyla ikinci doz aşıları yapılmayacak. Koronavirüs geçiren vatandaşlar bir doz aşı olacak ve hastalık ikinci doz aşının yerine geçecek.

İKİNCİ DOZ AŞILAR İPTAL Mİ EDİLDİ?

İkinci doz aşı randevusunu alan pek çok vatandaş bu randevunun iptal edildiğini ve e-Nabız'da ikinci doz aşının yanında "Geçirilmiş Covid" yazdığını gördü. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar kapsamında mevcut randevular iptal edilirken hastalığı geçiren vatandaşlar için ikinci doz randevu ekranı da kapalı olacak. Hastalık nedeniyle antikoru bulunan bu vatandaşlara ikinci doz Biontech yapılmayacak.

2. DOZDA GEÇİRİLMİŞ COVİD NE DEMEK?

Hastalığı atlatan vatandaşlar bağışıklık sisteminde direnç oluşturacak düzeyde antikor ürettiği için bir doz aşı yeterli görülüyor. Bu sebeple ikinci doz aşının hemen yanında Geçirilmiş Covid ifadesi yer alıyor. Yani hastalığı atlatmış olmak bir doz aşı yerine geçiyor.

AŞI KARTLARI NE OLACAK?

Aşı kartlarında ikinci doz aşı alanı boş gözüküyor. Bu durumun Pazartesi günü yapılacak olan güncellemelerle düzeltilmesi ve e-Nabız'da olduğu gibi "Geçirilmiş Covid" yazısının eklenmesi bekleniyor.

İşte üçüncü doz aşı ile ilgili tüm merak edilenler