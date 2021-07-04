Şebnem’in davasında kasten öldürme şüphesi

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kaldığı pansiyonun üçüncü katından düşerek hayatını kaybeden talihsiz hemşire Şebnem Köker'in (29) ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, 'genç kadının intiharına sebebiyet vermekten' gözaltına alınan erkek arkadaşı Timuçun Bayhan (34), adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İFADESİ ALINIP BIRAKILDI

Bu karar üzerine hayatını kaybeden genç kadının ailesinin ve kadın derneklerinin isyanını üzerine sürpriz bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, genç kızın ölümü ile ilgili 'kasten öldürme' suçlamasıyla dava açtı.

İstanbul'da kaldığı pansiyonun penceresinden düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren İzmirli hemşire Şebnem Köker'in ölümünün ardındaki sır perdesi bir türlü aralanmadı. Sevgilisi Timuçin Bayhan'ın ilk başta genç kızın ölümü sonrasında bilgisine başvurulmak üzere ifadesi alındı ve Bayhan serbest bırakıldı.

ACILI AİLESİ KARARA İSYAN ETTİ

Ailenin isyanı üzerine şüpheli görülen Bayhan, bu kez 'intihara yol açma' suçundan adliyeye sevk edildi ancak adli kontrol şartıyla yine serbest bırakıldı. Acılı ailenin avukatları ve gönüllü avukatlar ise yeniden karara itraz etti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken ilginç bir detay ortaya çıktı. Genç kızın ölümüyle ilgili hazırlanan evrak ve belgelerin ardından yapılan itirazlarla birlikte, 'kasten öldürme' suçundan mahkemece soruşturmanın başlatıldığı anlaşıldı. Önümüzdeki günlerde tekrar evrak ve belgelerin tamamlanmasıyla birlikte mahkemenin görüleceği öğrenildi.

FATİH ŞENDİL