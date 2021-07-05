Taliban saldırısından kaçan askerler Tacikistan’a sığındı

AFGANİSTAN'DA son 24 saatte Badahşan, Kandahar ve Paktiya vilayetlerinde 7 ilçe Taliban'ın kontrolüne geçti. Badahşan İl Şura Vekili Ahmet Cavid Müceddedi, militanların, Badahşan'ın Kof Ab, Ragistan, Curum, Şahr-i Buzurg ve Yaftal ilçelerine silahlı saldırı düzenlediğini, güvenlik güçlerinin çekilmesiyle bu yerleşimlerin Taliban'ın kontrolüne geçtiğini söyledi. Öte yandan Taliban'ın Ovez, Şahribuzurg ve Ziraki yerleşim alanlarına yaptığı saldırılardan kaçan 300'den fazla Afgan askerinin Afganistan sınırını geçerek Tacikistan topraklarına sığındığı bildirildi.

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