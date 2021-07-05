‘Tüm borçlarımı ödeyecegim!’

KAMUOYUNDA "Tosuncuk" lakabıyla tanınan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın ilk ifadesinde "Tüm borçlarımı ödeyeceğim" dediği öğrenildi. Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilen Aydın, THY uçağıyla önceki gün İstanbul'a getirildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan Mehmet Aydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Hakkında 4 gün gözaltı kararı alınan Aydın, ön görüşmedeki ilk ifadesinde borçlarını ödeyeceğini söyledi. Aydın, ayrıca borcu kadar alacakları da olduğunu vurgulayıp, Brazilya'dan gelirken yanında şirketiyle ilgili belgelerin dışında alacaklıların bulunduğu bir liste de getirdiğini belirtti. Öte yandan avukatı Fatih Kuş, Mehmet Aydın'ın ailesinin baskısıyla teslim olduğu iddialarını yalanladı.

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