Uçak kazalarında 35 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

FİLİPİNLER Hava Kuvvetleri yaptığı açıklamada 5125 kuyruklu C-130 uçağın personel taşırken Jolo Havalimanı'na iniş yaparken düştüğünü belirtti. 3'ü pilot ve 5'i mürettebat olmak üzere 92 personelin bulunduğu uçaktan 40 yaralı kurtarılırken 29 cansız bedene ulaşıldı. Haiti'de ise başkent Portau- Prince'ın güneybatısında 6 kişiyi taşıyan özel bir uçağın düştüğü belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Port-au-Prince'taki havalimanından Jacmel kentine gitmek için havalanan uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğü ve uçaktaki tüm yolcuların hayatını kaybettiği ifade edildi.