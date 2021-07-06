Hedef 18-35’in ikna edilmesi

Türkiye'nin sonbahar aylarına kadar nüfusun yüzde 70-80'nin aşılanıp rahatlaması için hedef kitle olarak aşıya en duyarsız kesim olan 18-35 grubuna dönük özel çalışmalar yapılacak. 18-35 yaş grubunun aşıya ilgisinin artması için "pozitif ayrıştırma" yöntemi önümüzdeki dönemde gündeme gelecek. Kurallara uyan ve aşısını yaptıran ödüllendirilecek. Sezon başladığında maçlara, tiyatro, sinema ve konser gibi etkinlere sadece aşılı olanların alınma gibi yöntemlerle bu yaş grubunun aşıya ilgisinin arttırılması üzerinde duruluyor. Aşının vatandaşın ayağına kadar gitmesi için valilikler ve kaymakamlıklar da devreye girecek. Sağlık il müdürlükleri ile birlikte aşı kampanyası yürütülecek. İllerin özelliklerine göre yayla, sera, tarla, cami, pazar yeri girişleri, büyük şantiyelerde çadırlar kurulup toplu aşılama yapılması mümkün hale gelecek.

ZÜBEYDE YALÇIN (ANKARA)