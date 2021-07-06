SİİRT'İN Eruh ilçesine bağlı Okçular köyü mevkiinde devriye görevindeki askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada can kaybı ve yaralanma olmazken, askeri araçta hasar meydana geldi. Patlamanın ardından güvenlik güçleri, patlayıcıyı tuzaklayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlattı.
Siirt’te devriye görevindeki askeri araca bombalı saldırı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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