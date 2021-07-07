Son dakika: Bilim Kurulu toplanıyor! Gözler Bakan Koca'nın açıklamasında

Bilim Kurulu saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00'de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beştepe'de dün bir grup gazetecinin sorularını yanıtlamıştı. Bakan Koca, şunları söylemişti:

'BAYRAM ÖNCESİ 18 YAŞ ÜZERİNİN YÜZDE 70'İNİ AŞILAYALIM İSTİYORUZ'

Bakan Koca, bazı illerde aşılama sayılarının düşük olduğunu, bunun sebebinin ise aşı ulaştırılamaması ya da gelenlere aşı yapılmaması olmadığını belirterek, "Bunu ilgili kuruluşlarımız da sağlık birimlerimiz de bilerek, görerek mobil ekip sayılarını artırıp, gerektiğinde vatandaşımızın ayağına giderek aşıyı yapıyor olmalılar. Ne zamana kadar? Bayramda bir hareketlilik olacağını biliyoruz; bayram öncesi en az aşılanması gereken 18 yaş üzeri vatandaşımızın yüzde 70'ine erişebilir olup, aşılayalım istiyoruz. O nedenle de illeri sınıfladık. Yüzde 75'in üzeri mavi, yüzde 65'in üzeri sarı, yüzde 55'in üzeri turuncu, yüzde 55'in altındakiler ise kırmızı şeklinde. Bütün iller nüfusuna göre nerede olduğunu görecek. Herkesin, ilinde toplumsal bağışıklığın oluşup oluşmadığını görebilir ve biliyor olması gerekiyor" dedi.





'UĞUR HOCA BAYRAMDAN SONRA GELECEK'

Bakan Koca, Türkiye'ye 35,5 milyon doz BioNTech aşısının geldiğini, perşembe günü 1,5 milyon doz daha geleceğini ifade etti. Ellerinde de 8 milyona yakın aşılarının bulunduğunu ve aşı açısından sorunlarının olmadığını söyleyen Koca, "Uğur Hoca da bayramdan sonra gelecek, konuşuyoruz" dedi.

Koca, temmuz ayında sözleşme gereği 26 milyon doz aşının daha geleceğini belirterek, "Şu ana kadar gelen doz bize yetiyor, elimizdeki doz da yeterli. Ayrıca Sinovac'la ilgili de şu ana kadar gelen 34 milyondu, dün 1,5 milyon daha geldi, çarşamba günü 1,5 milyon daha gelmiş olacak 37 milyon olacak. Gelmeye devam ediyor, elimizde Sinovac da var" diye konuştu.





'3'ÜNCÜ DOZDA 50 YAŞI AŞAĞIYA ÇEKEBİLİRİZ'

Bakan Koca, 3'üncü doz aşının faz çalışmalarında gönüllü olanlar dahil açıldığını hatırlatarak, "Gönüllü olan 2 doz yaptırdıysa benzer şekilde 50 yaş üstü herkes, sağlık çalışanı ise veya 50 yaş üstündeyse açılmış oldu. Orada problem yok. 50 yaşı Bilim Kurulu'nda biraz daha aşağı çekebiliriz. Yakında kritik görev almış olan kişiler de belediye başkanları dahil olmak üzere onlara da üçüncü dozu açmış olacağız" diye konuştu.

Bakan Koca, geçici koruma altındaki kişiler dahil bir şekilde oturumu olan herkesin aşılandığını söyledi.

