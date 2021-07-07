İSTANBUL Seyrantepe'de nişanlısıyla birlikte yaşayan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli 26 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş rütbesindeki Zeynel Yıldırım, tartışma yaşadığı evlilik hazırlığındaki 30 yaşındaki nişanlısı Gizem E. tarafından beylik tabancasıyla 3 el ateş edilerek öldürüldü.
Cinayetin ardından katil zanlısı kadın Kağıthane polisi tarafından gözaltına alınırken, tabancaya ise el konuldu.
Uzman çavuş, nişanlısı tarafından öldürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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