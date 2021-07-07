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Haberler Yaşam Uzman çavuş, nişanlısı tarafından öldürüldü

Uzman çavuş, nişanlısı tarafından öldürüldü

Uzman çavuş, nişanlısı tarafından öldürüldü

7.7.2021

İSTANBUL Seyrantepe'de nişanlısıyla birlikte yaşayan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli 26 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş rütbesindeki Zeynel Yıldırım, tartışma yaşadığı evlilik hazırlığındaki 30 yaşındaki nişanlısı Gizem E. tarafından beylik tabancasıyla 3 el ateş edilerek öldürüldü.

Cinayetin ardından katil zanlısı kadın Kağıthane polisi tarafından gözaltına alınırken, tabancaya ise el konuldu.

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