Zayıflama ilaçlarında ölüm riski var

ZAYIFLAMA hapı satışları internet üzerinden devam ediyor. Tamamen doğal olduğu belirtilen bu ürünlerde kimyasal maddelerin olabileceğine dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın uyardı. Prof. Dr. Aydın, "İnternetten alınan ürünlerde kimyasal madde bulunmadığını kimse garanti edemez. Bu ürünler vücudun asit, baz dengesini bozarak ölüme dahi yol açabilir" dedi

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