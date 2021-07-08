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Haberler Yaşam Bakan Koca duyurdu: İşte 10 günde yapılan aşı sayısı

Bakan Koca duyurdu: İşte 10 günde yapılan aşı sayısı

Sağlık Bakanı , son 10 günde yapılan toplam aşı sayısının 8 milyon dozu, ilk doz aşısını yaptıran sayısının da 4 milyon 330 bini geçtiğini açıkladı.

Bakan Koca duyurdu: İşte 10 günde yapılan aşı sayısı
DHA

08.07.2021, 13:48

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti. İlk doz aşısını son 10 gün içinde yaptıranların, yani aşı olmaya karar verip randevu alanların sayısı 4 milyon 330 bini geçti. Hızlı hareket etmek hepimize güç verir, zaman kaybetmek riske karşı korunmasız düşürür. Hem sizi hem çevrenizde aşı olmayan diğer kişileri" ifadelerini kullandı.

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