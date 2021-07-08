Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti. İlk doz aşısını son 10 gün içinde yaptıranların, yani aşı olmaya karar verip randevu alanların sayısı 4 milyon 330 bini geçti. Hızlı hareket etmek hepimize güç verir, zaman kaybetmek riske karşı korunmasız düşürür. Hem sizi hem çevrenizde aşı olmayan diğer kişileri" ifadelerini kullandı.
Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 8, 2021
Bakan Koca duyurdu: İşte 10 günde yapılan aşı sayısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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