Bakırköy’de martılar ölüyor

İSTANBUL Bakırköy sahilinde bazı bölgelerinde son birkaç gün içinde toplu martı ölümleri gerçekleşti. Bölge sakinlerini de tedirgin eden olayda Florya sahilinde çekilen görüntülerde bazı martıların öldüğü bazılarının da ölmek üzere olduğu görüldü. Yetkililer tarafından ölümlerin nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

DİĞER