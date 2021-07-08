Kızını ve torunlarını silahla vurup öldürdü

ANKARA'DA cinnet getiren kadın, öz kızını ve torunlarını silahla vurarak intihara kalkıştı. İntihara kalkışan kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Mamak'ta cinnet getiren anneanne Ö.A, ilk önce kızı M.A'yı, ardından torunları Ö.İ.A. ve M.A.'yı tabancayla vurduktan sonra intihara kalkıştı. Yaşanan olayın ardından Ö.A. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, kızı ve torunları ise olay yerinde can verdi. Yaşanan trajik olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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