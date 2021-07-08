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Haberler Yaşam Pençe gazisi hastanede evlendi

Pençe gazisi hastanede evlendi

Pençe gazisi hastanede evlendi

8.7.2021

IRAK'IN kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu gazi olan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Yüzer, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde evlendi. Hastanenin kafeteryasında yapılan törende, gazi Yüzer ile Funda Nur Baykuş'un nikahını Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok kıydı. Yüzer, "Beni hayata bağlayan eşim oldu" dedi.

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