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Haberler Yaşam Teröristler Suriye’den ateş açtı: 1 şehit 3 yaralı

Teröristler Suriye’den ateş açtı: 1 şehit 3 yaralı

Teröristler Suriye’den ateş açtı: 1 şehit 3 yaralı

8.7.2021

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, Suriye'den açılan ateş sonucu bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şenyurt sınır hattında devriye halinde olan askeri araca Suriye'den ateş açıldı. Saldırıda vücuduna mermi isabet eden sürücü Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı ile direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrilen araçtaki 3 asker yaralandı. Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan 4 askerden Çifcibaşı, müdahaleye rağmen şehit oldu. Yaralı 3 askerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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