  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam 5 FETÖ’cü Yunanistan’a kaçamadan yakalandı

5 FETÖ’cü ’a kaçamadan yakalandı

5 FETÖ’cü Yunanistan’a kaçamadan yakalandı

9.7.2021

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖcü 5 kişinin yakalandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda kaçak geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Edirne Meriç'te görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

5 FETÖ’cü Yunanistan’a kaçamadan yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.