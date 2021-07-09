MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖcü 5 kişinin yakalandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda kaçak geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Edirne Meriç'te görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.
5 FETÖ’cü Yunanistan’a kaçamadan yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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