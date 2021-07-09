Aksaray’dan Avrupa’ya

DÜĞÜNLERE yönelik kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte iş yoğunluğu artan gelinlikçiler, Avrupa ülkelerindeki gurbetçilerden de gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Başta Almanya olmak üzere Avrupa'da 120 bine yakın gurbetçisi olan Aksaray'daki gelinlikçiler, katalog üzerinden beğenilen gelinlikleri ölçülerine uygun şekilde dikerek müşterilerine gönderiyor. 45 yıldır gelinlik diken Filiz Duran, büyük bir zevkle gelinlik diktiğini, genç kızların hayallerini süslemekten çok mutlu olduğunu söyledi.

"İŞLERİMİZ YOĞUN"

SALGIN dolayısıyla düğünlerin ertelendiğini ve çok sıkıntılı dönemler geçirdiklerini anlatan Duran, "1 Temmuz itibarıyla başlayan dönemle birlikte çok şükür işlerimiz tekrar eski haline geldi. Düğünlerimizin başlamasıyla birlikte siparişlerimizi aldık, satışlarımızı yapıyoruz. İşlerimiz de çok yoğun, memnunuz şu anda" dedi.