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Haberler Yaşam Son dakika: Bakan Koca açıkladı: Aşılama oranı yüzde 60'a ulaştı

Son dakika: Bakan Koca açıkladı: Aşılama oranı yüzde 60'a ulaştı

Son dakika haberi....Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, '37 milyon 250 bin kişi en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı yüzde 60’a ulaştı. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın.' ifadelerine yer verdi.

Son dakika: Bakan Koca açıkladı: Aşılama oranı yüzde 60'a ulaştı
AA

09.07.2021, 10:45 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021, 11:09

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üstü ilk doz aşı yapılanların oranının yüzde 60'a ulaştığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"37 milyon 250 bin kişi en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın."

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