Yeni normalleşmeyle gelin adayları soluğu gelinlikçilerde aldı

YENİ normalleşme kararları kapsamında düğün ve nikah sezonu yeniden açılırken, gelin adayları ise soluğu gelinlikçilerde aldı. Pek çok çift, düğün ve nikah alışverişlerini yapmaya başladı. Gelinlik satışlarının artmaya başladığını belirten gelinlikçiler durumdan memnun olduklarını söyledi.

SATIŞLAR ÇOĞALDI

GELİNLİK satışı yapan Mehtap Abak, normalleşmenin olumlu bir adım olduğunu belirterek "Kovid-19 sebebiyle çok zor zamanlardan geçtik bütün esnaflar olarak. Ama bu son alınan normalleşme kararıyla başta esnaf ve sanatkarlarımız adına olumlu bir karar oldu.

Korona virüsten önceki kadar işlerimiz çok yoğun değil ama korona virüs kadar da kötü değil. Normalleşme kararıyla işlerimiz, önümüz daha açıldı. Satışlarımız çoğaldı. Özellikle bu son kapamadan sonra gelinlik satışlarımızda artış oldu" dedi.