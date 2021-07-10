ABD 3’üncü doza gerek duymadı

Almanya merkezli BioNTech ile birlikte Kovid-19 aşısı üreten ABD'li biyoteknoloji firması Pfizer, üçüncü doz aşı uygulaması için ABD'deki düzenleyici kurumlara başvurmayı planladığını açıkladı.

ORTAK AÇIKLAMA

ŞİRKET bu uygulamayı, aşıların vurulmasından altı ay sonra yeniden enfekte olma ihtimalinin arttığına yönelik deliller ve virüsün daha bulaşıcı varyantı Delta'nın yayılması nedeniyle başlatmak istediğini duyurdu. ABD Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ise yaptıkları ortak açıklamada ülkede iki doz aşı alan bireylerin ek bir doz aşıya ihtiyacı olmadığını açıkladı.