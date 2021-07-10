Aydın’da aşılama 1 milyon dozu aştı

EGE Bölgesi'nde haftalık vaka oranları en düşük olan illerin başında gelen Aydın'da da aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, Aydın'da 619 bin 654'ü ilk doz, 320 bin 74'ü ise ikinci doz olmak üzere toplamda 1 milyon 4 bin 872 doz korona virüs aşısı uygulandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz Aydın'daki aşı rakamlarının birçok ilin önünde olduğunu söyledi. Açıkgöz, "Biontech aşısında pilot il Aydın seçilmişti. Aydın Valiliği'nin öncülüğünde aşı seferberliği başlattık. İkna ekiplerimiz, dağ tepe demeden insanları ulaşıp aşının faydalarını anlatarak aşılanmalarını sağladı" diye konuştu.

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