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Haberler Yaşam Denizin ortasında kalan göçmene yardım eli

Denizin ortasında kalan göçmene yardım eli

Denizin ortasında kalan göçmene yardım eli

10.7.2021

SAHİL Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde mahsur kalan ve yardım talebinde bulunan 1 düzensiz göçmen tespit ederek çalışma başlattı. Lastik botta mahsur kalan göçmen, Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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