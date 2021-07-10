Denizin ortasında kalan göçmene yardım eli

SAHİL Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde mahsur kalan ve yardım talebinde bulunan 1 düzensiz göçmen tespit ederek çalışma başlattı. Lastik botta mahsur kalan göçmen, Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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