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Haberler Yaşam Eski Polis akademililere operasyon: 33 kişi yakalandı

Eski Polis akademililere operasyon: 33 kişi yakalandı

Eski Polis akademililere operasyon: 33 kişi yakalandı

10.7.2021

İstanbul'da yürütülen soruşturmada Polis Akademisi'nden FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü bağlantıları olduğu gerekçesi ile ilişiği kesilmiş 33 öğrencinin örgütün mahrem imamları ile bağlantılarının devam ettiği belirlendi. Söz konusu 33 öğrencinin mahrem imamlar tarafından ardışık olarak sık sık arandıkları ve telefon kayıtlarının incelenmesi sonucu örgütün mahrem imamlarıyla irtibatlarına devam ettikleri anlaşıldı. FETÖ içerisinde örgüte bağlılığı en üs seviyede olan kişiler olarak kodlanan 33 kişiden 19'u operasyonla yakalandı.

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