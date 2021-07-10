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Haberler Yaşam Gıda fabrikasında çıkan yangında en az 52 ÖLÜ

Gıda fabrikasında çıkan yangında en az 52 ÖLÜ

Gıda fabrikasında çıkan yangında en az 52 ÖLÜ

10.7.2021

BANGLADEŞ'İN başkenti Dakka yakınlarında bulunan bir gıda fabrikasında büyük çaplı yangın çıktı. Yangında en az 52 kişi hayatını kaybederken 30'den fazla kişi yaralandı. Bazı işçiler üst katlardaki pencerelerden atlayarak alevlerden kaçmaya çalıştı. Fabrikada hala mahsur kalan işçilerin olduğu açıklandı. İşçilerin yakınları fabrikanın önünde toplanırken, yangının nedenine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Öte yandan, yangını sündürme çalışmaları devam ediyor.

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