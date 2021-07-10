Karpuzdaki antioksidan kalbi korur

KARPUZDAKİ antioksidan maddeler kalp sağlığını koruyucu etkiye sahiptir. Yapılan çeşitli çalışmalarda, likopenin kolesterol ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceği görülmüştür. Karpuz, kolesterolün vücuda, özellikle kan damarlarına yapabileceği hasarın da en aza indirilmesine yardımcı olur. Ayrıca vücuttaki nitrik oksit seviyelerini arttırır.
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