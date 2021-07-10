Salgında tabut ihracatı yüzde 40 arttı

TÜRKIYE'DEKI 3 tabut fabrikasından en büyüğü olan Muğla'daki fabrikanın ihracatı, salgın döneminde yüzde 40 arttı. Mümtaz Orman Ürünleri Yöneticisi İbrahim Şahin, 22 yıldır dünyanın birçok ülkesine tabut gönderdiklerini açıkladı. Önümüzdeki ay ikinci fabrikasını Aydın'da açacak olan firmanın en büyük sorunu, işçi temini. Çalışanların Muğla dışından olduğunu dile getiren Şahin, "Tabut işi olduğunu öğrenince çalışmak istemiyorlar. Neden istemiyorlar anlamış değilim" dedi.

ADEM ÜLKER