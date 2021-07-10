Tire Süt gençlere emanet

Tire Süt Kooperatifi, 'Genç Ortak ve Ortak Çocukları Geleceğe Hazırlanıyor' projesine start verdi. Genç lider yönetici adaylarına uzmanlar tarafından ağırlıklı olarak kooperatifçiliğin önemi, benzer kurumlarla işbirliği süreçleri, proje uygulama, yöneticilik, kanun ve mevzuatlar konularında eğitim verilecek. Eğitim projesinin ilk dersine giren Eskiyörük, genç ortak ve ortakların çocuklarına seslendi. Eskiyörük, "Ülkemizde kuruluşların kaderi, genelde yöneticilerine bağlı kalıyor. Baştaki yönetici değişince o kuruluş ilkelerinden ve amaçlarından sapabiliyor. Bunun sebebi, kurumsallaşmanın tam anlamıyla benimsenmemesi. Benzer riskler yaşamamak için kooperatif ortaklarımızın çocuklarına yönelik açtığımız eğitimle geleceğin yönetici kadrolarını yetiştirmeye başladık. Ne kadar çok gencimizi eğitirsek, o kadar güçlü ve kurumu sahiplenen bir gelecek yaratırız" dedi.

EKİBİNE DAHİL EDECEK

Kendi dönemini rakamlarla değerlendiren Eskiyörük, "Göreve geldiğimde 359 bin TL olan kooperatif öz varlığını 20 yılda 236 kat, ciroyu ise 200 kat büyüterek çalışan sayımızı 11 kişiden 475 kişiye çıkardık. Bu ivmenin bizden sonra da artarak sürdürülebilmesi için iki şey gerekiyor. Birincisi kurumsallaşma, ikinci ise doğru yönetimdir. Kurumsallaşma sürecini tamamladık. Önümüzdeki ilk seçimde yönetim ekibimi bu gençlerin içinden uygun nitelikte olanlarla oluşturarak tekrar aday olacağım. Ortaklarımız yine görev verirse bu gençlerimizi geleceğe yönelik yetiştireceğim ve hazır olduklarına kanaat getirdiğimde görevimi teslim edeceğim" diye konuştu.



Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, "İçimizdeki lider yönetici adaylarını işin mutfağında eğiteceğiz" dedi. Eskiyörük, "Geleceğin Eskiyörük'lerini yetiştiriyoruz" ifadesini kullandı.



"ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİR PROJE"



VERILEN eğitimin temel amacının 'Ben' değil 'Biz' anlayışına sahip lider yöneticiler yetiştirmek olduğunu söyleyen Mahmut Eskiyörük, sözlerini şöyle tamamladı: "Kooperatifçiliğe inanmak, kurumu sahiplenmek, işini severek yapmak, disiplinli ve kararlı olmak, bilgiyle donanmak, kaynakları doğru kullanmak, adil davranmak, ayrımcılık yapmamak, kooperatifin işlerine siyaseti karıştırmamak, çok çalışmak ve şahsi değil kurum menfaatlerini ön planda tutmak ana ilkelerimiz. Kooperatifçiliğin geleceği açısından çok önemsediğim projemizin tüm ülke çapında örnek alınarak uygulanmasını diliyorum."