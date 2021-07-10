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Haberler Yaşam Uzundere’de üçüncü etap için dev ihale

’de üçüncü etap için dev ihale

Uzundere’de üçüncü etap için dev ihale

10.7.2021

İZMIR Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı'nda bin 422 bağımsız birimin yapımını kapsayan üçüncü etabın yapım ihalesine 29 Temmuz'da çıkıyor. Proje tamamlandığında toplamda 3 bin 800 birim konut, ticaret, ofis ve otel kompleksi olacak. Bölgede gençlik merkezi, buz pisti, yarı olimpik yüzme havuzu, basket-futbol sahaları, tenis kortu, sosyal-kültürel merkezler, pazar alanı, otopark ve daha fazla yeşil alan yer alacak.

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