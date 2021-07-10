Uzundere’de üçüncü etap için dev ihale

İZMIR Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı'nda bin 422 bağımsız birimin yapımını kapsayan üçüncü etabın yapım ihalesine 29 Temmuz'da çıkıyor. Proje tamamlandığında toplamda 3 bin 800 birim konut, ticaret, ofis ve otel kompleksi olacak. Bölgede gençlik merkezi, buz pisti, yarı olimpik yüzme havuzu, basket-futbol sahaları, tenis kortu, sosyal-kültürel merkezler, pazar alanı, otopark ve daha fazla yeşil alan yer alacak.