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Haberler Yaşam Caretta Caretta’ya sarhoş Rus eziyeti

Caretta Caretta’ya sarhoş Rus eziyeti

Caretta Caretta’ya sarhoş Rus eziyeti

11.7.2021

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesindeki sahilde, alkollü olduğu belirlenen Rus turistin yumurta bırakmak için sahile gelen caretta caretta'ya yaptığı eziyet 'pes' dedirtti. Kaplumbağanın üstüne çıkan turist, o anları sosyal medyada paylaşınca, Deniz Kaplumbağaları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Seher Akyol harekete geçti. Akyol'un jandarmaya giderek suç duyurusunda bulunmasının ardından ekipler, caretta'ya eziyet eden turistlerin kaldığı otelden bilgi aldı. Kimliği belirlenen Rus turistlerin, sosyal medyadaki tepkilerin ardından apar topar otelden ayrılıp havalimanına gittikleri öğrenildi. Jandarma, turistler hakkında kimlik bilgileri üzerinden gıyabında idari para cezası uygulayıp pasaport bilgilerine işledi.
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