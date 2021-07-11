Denizde mucize

ANTALYA'DA girdiği denizde iki kere akıntıya kapılıp lodosa yakalanan Muhittin Soyaltın, 21 saat boyunca yüzerek hayatta kaldı. Yurt dışına sebze-meyve ihracatı yapan Soyaltın, Muratpaşa ilçesindeki falezlerden saat 07.00 civarında girdiği denizde, akıntıya kapılarak açığa sürüklendi. Düden Şelalesi'ne çaprazlama yüzen Soyaltın, burada ikinci bir akıntıya ve lodosa kapılarak sahilden 5-6 kilometre açığa düştü. İki tur teknesine ve bir balıkçı teknesine sesini duyuramayınca, 21 saat denizde mahsur kaldı.

OTELİN ÖNÜNE ÇIKTI

SAATLERCE yüzen Soyaltın, ertesi gün sabaha karşı 04.00'te Kundu turizm merkezindeki bir otelin sahiline ulaşmayı başardı. Güvenlik görevlileri tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Soyaltın, vücudundaki yanıklar ve gözlerindeki görme kaybı nedeniyle 4 gün hastanede tedavi gördü. Görme yetisinde bir miktar kayıp olan Soyaltın, önümüzdeki günlerde ameliyat olacak.

"SADECE IŞIĞI GÖRÜYORDUM"

DEHŞET anlarını anlatan Muhittin Soyaltın, "Çok su yuttum. Açlık, susuzluk ve uykusuzluk etkiledi. Gözlerim de iyice görmez oldu. Sadece ışığı fark edebiliyordum" dedi. Soyaltın, "Denizde sürekli dua ettim. Bu dualar, Rabbimle konuşmak gibi, o kadar güzel geldi ki. Direkt ışığın olduğu tarafa doğru yüzüyordum. Hiç bilincimi kaybetmedim, ölüm korkusu yaşamadım" diye konuştu. Soyaltın, eşinin ve çocuğunun yurt dışında olmasından dolayı, olaydan sonradan haberlerinin olduğunu söyledi.