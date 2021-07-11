Maskeler ne zaman çıkacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, çift doz aşı olanların sayısı 50 milyon civarında olursa vaka sayısının 1000'in altına düşebileceğini söyledi. İlhan, "Koronavirüs devam ettiği sürece bir süre daha tedbirli olmamız gerekecek. Maske sanki şemsiye gibi cebimizde olacak belki de. Vaka sayısı 1000'in altına düştükten sonra alışveriş merkezine (AVM) gittik, kalabalık bir metroya bindik, kalabalık bir yere gittik o zaman maskemizi takacağız, sonra çıkarıp cebimize koyacağız belki" dedi.

'AŞILAMA 50 MİLYONA ULAŞIRSA VAKADA 1000'İN ALTINI GÖREBİLİRİZ'

Prof. Dr. İlhan, vaka sayılarının ne zaman 1000'in altına düşebileceğine ilişkin, "Toplumsal bağışıklık için hedeflediğimiz rakamlar yüzde 80'lere gelirse 1000'in altını da görebileceğimiz kanısındayım, yani çift doz aşı olan vatandaşlarımızın yüzde 80 olması ile. İkinci doz aşı olan vatandaşımız 16 milyon, yani hedef nüfusun dörtte biri aşılanmış. Çift doz aşı olan sayısı bu rakamın 3 katına doğru yaklaşırsa yani 50 milyon civarında olursa o zaman 1000'lerin altını görebileceğimize inanıyorum. Koronavirüs devam ettiği sürece bir süre daha tedbirli olmamız gerekecek. Maske sanki şemsiye gibi cebimizde olacak belki de. Belki vaka sayısı 1000'in altına düştükten sonra, AVM'ye gittik, kalabalık bir metroya bindik, kalabalık bir yere gittik o zaman maskemizi takacağız, sonra çıkarıp cebimize koyacağız. Türkiye'nin belli bölgelerinde, çok kalabalık yerlerinde, 1000'in altındaki rakamlar söz konusu olursa ancak maskeyi tekrar değerlendirmek gerekiyor bence. Vatandaşlarımız şunu tutmalılar akıllarında; biz artık iki doz aşımızı olacağız. Aşımızı olduktan sonra açık alanlarda muhtemelen artık maske takmaya gerek olmayabilecek; ama kapalı alanlarda, toplu taşımada, kalabalık AVM'de, kalabalık pazar yerlerinde, sinema, tiyatro gibi yerlerde maske takarak, hijyene devam ederek hayatımıza devam edeceğiz. Bu şekilde düşünüp üstesinden bu şekilde gelmek gerekiyor. Dünyada benzer uygulamalara şahit oluyoruz" diye konuştu.