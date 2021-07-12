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Haberler Yaşam Aras Aydın'dan 'İkimizin Sırrı'na özel şarkı

'dan 'İkimizin Sırrı'na özel şarkı

Dizi atv’de izlenir sloganıyla yıllardır en sevilen dizileri ekrana getiren atv bu yaz yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Bir anne-kızın hayatta kalma mücadelesini ekranlara getirecek olan dizinin yayınlanan yeni tanıtımda seyirciyi büyük bir sürpriz bekliyor. Başrol oyuncularından , ilk bölüm için özel olarak söylediği şarkı ilk kez bu tanıtımda duyuluyor. İşte İkimizin Sırrı'ndan çok özel fragman...

Aras Aydın'dan 'İkimizin Sırrı'na özel şarkı

12.07.2021, 14:31

Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı atv'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, yakında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. İlk bölümü büyük merakla beklenen İkimizin Sırrı'nın yayınlanan yeni tanıtımında Aras Aydın'ın ilk bölüme özel seslendirdiği; 'Geceler Düşman' şarkısı izleyenleri fazlasıyla etkiledi. Genç oyuncunun beğenilen sesi, sosyal medyada kısa sürede çok konuşuldu. Aydın'ın ilk bölüme özel seslendirdiği parçanın, özel bir klip ile birlikte ekrana geleceği öğrenildi.

Yapımını ÜS Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği İkimizin Sırrı'nın oyuncu kadrosunda Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengirlioğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular'ın yer alıyor.

İzleyicileri meraklı bir yolculuğa sürükleyecek olan, İkimizin Sırrı yakında atv'de!

İkimizin Sırrı yakında atv'de başlıyor! Merak uyandıran tanıtım

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