Sosyal medyadan online alısverişte Ege zirvede

Tüketicilerin alışveriş tercihlerinde sosyal medya içerikleri her geçen gün daha da etkili hale gelirken her 5 kişiden 1'inin, Instagram üzerinden ürün tanıtımı yaparak para kazanan influencerlar veya ünlü kişilerin yönlendirdiği linklerden alışveriş yaptığı belirlendi. GfK şirketinin araştırmasına göre online alışverişlerde yüzde 91 ile en yüksek orana sahip Ege Bölgesi'ni, yüzde 78 ile Marmara ve yüzde 77 ile İç Anadolu takip etti. Online alışveriş yapan her 4 kişiden 1'i e-ticaret sitelerinin reklamları veya paylaşımları üzerinden ürün satın aldığını belirtti. Instagram dışındaki alışveriş kanallarına bakıldığında online alışveriş yapanların yarısı markaların web sitelerini kullanırken, bu oran Akdeniz bölgesinde yüzde 67'ye ulaştı.