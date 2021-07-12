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Haberler Yaşam Su ürünleri ihracatında hedef 1.2 milyar dolar

Su ürünleri ihracatında hedef 1.2 milyar dolar

Su ürünleri ihracatında hedef 1.2 milyar dolar

12.7.2021

EGE İhracatçı Birlikleri verilerine göre, yılın ilk yarısında yüzde 42 artışla 649 milyon dolarlık ihracata ulaşan su ürünleri sektörü, 2 yıldır üst üste kırdığı rekorlara yenilerini eklemeyi hedefliyor. İhracatta ilk sırada levrek yer aldı. Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, dünyaca ünlü birçok restoranın Türk balığını tercih ettiğini belirterek, "Böyle giderse 1,2 milyar dolar ihracatın üzerine çıkacağız" dedi.
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