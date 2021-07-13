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Haberler Yaşam ‘Emrah oradan kaç gel orası senin yerin değil’

‘Emrah oradan kaç gel orası senin yerin değil’

‘Emrah oradan kaç gel orası senin yerin değil’

13.7.2021

ÇOCUKLARININ terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 679 gündür sürerken, aileler çocuklarının teslim olması için çağrı yaptı. Ağrı Doğubeyazıt'ta 13 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Emrah için oturma eyleminde yer alan anne Aynur Panay, oğlundan 10 yıldır haber alamadığını belirtti. Panay, "HDP'den oğlumu istiyorum. Oğlum çobandı, kandırıp götürdüler. Emrah oradan kaç gel. Orası senin yerin değil, seni kandırıyorlar" diye konuştu.

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