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Haberler Yaşam Irak’ta yakalanan terörist 75 kişiyi deşifre etti

Irak’ta yakalanan terörist 75 kişiyi deşifre etti

Irak’ta yakalanan terörist 75 kişiyi deşifre etti

13.7.2021

MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanarak Türkiye'ye getirilen YPG/PYD'nin sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım'ın örgütün kırsal alanında bulunan kamplarına malzeme transferi sağladığı ve çok sayıda örgüt yöneticisi ile irtibatlı olduğu ortaya çıktı. Parım hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Üst düzey yöneticilerle irtibat halinde olan Parım, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 75 örgüt mensubunu teşhis etti.

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