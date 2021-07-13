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Haberler Yaşam İstanbul’da kiliseye saygısızlığa ev hapsi

’da kiliseye saygısızlığa ev hapsi

İstanbul’da kiliseye saygısızlığa ev hapsi

13.7.2021

İSTANBUL Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin önüne önceki gece saat 00.55 civarında araçla gelen kişiler, meydanda toplanarak çalan müzikle eğlendi. Gruptan 3 kişi, bu esnada kilisenin kapı duvarının üstüne çıktı. Bir kişi kapının üstünde otururken, diğer iki kişi ise burada dans etmeye devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, başsavcılığın talimatı üzerine şüpheliler Y.E.U ve Ö. F.A ile aracın sahibi O.Y. gözaltına alındı. Surp Takavor Kilisesi Vakfı'na üzüntülerini ileten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Saygısızlığı yapan zanlılar sabah 5.30'da gözaltına alındı, hukuk süreci devam ediyor" dedi. Zanlılardan 2'sine ev hapsi cezası verildi.

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