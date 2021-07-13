Kaftancıoğlu’nun kardeşi Muğla’da gözaltına alındı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi Can Şahin, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye tatile gelen Can Şahin (41), otele kayıt yaptırdığı sırada araması olduğu ortaya çıkınca otele gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Fatsa 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden bir dava ile ilgili gözaltına alınan ve geceyi karakolda geçiren Şahin, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Canan Kaftancıoğlu, konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yayınladı. Kaftancıoğlu paylaşımında, "Annesinin, babasının ve ailesinin yüzünü yere düşürdüğü andan itibaren ve iyi niyetle kendisine uzanan elleri de görmezden gelmesi üzerine kendisiyle çok çok uzun yıllardır hiçbir irtibatımız yoktur. İşlemiş olduğu bir suç varsa mutlaka cezasını çekecektir, çekmelidir" dedi.

ADEM ÜLKER