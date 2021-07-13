Küba sokakları karıştı

Karayip ülkesi Küba'da binlerce kişi, kötüleşen ekonomik şartlar ve özgürlük talebiyle hükümeti protesto etti. Başkent Havana'ya 33 kilometre mesafede yer alan San Antonio de los Banos kasabası ile ülkenin farklı bölgelerinde, sokaklara çıkan Kübalılar hükümet karşıtı gösteri yaptı.



BAŞKANDAN ÇAĞRI

Göstericiler "Kahrolsun diktatörlük", "Özgürlük istiyoruz" şeklinde sloganlar atarak Devlet Başkanı Miguel Diaz- Canel'e tepki gösterdi. Bazı bölgelerde ise şiddet ve yağma olayları yaşandı. Halka seslenen Devlet Başkanı Diaz-Canel, halkı Küba devrimlerine sahip çıkmaya çağırarak "Vatanımızın egemenliğini teslim etmeyeceğiz, tüm devrimcileri, devrimi her yerde savunması için sokaklara çıkmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. Diaz-Canel, ABD yönetimini de suçladı. Görgü tanıkları, ülkede 1994'ten bu yana en büyük protesto gösterisinin yapıldığını ifade etti.