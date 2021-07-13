Suriyeli baba ile kızı 12 yıl sonra kavuştu

ESAD rejimi tarafından 2009'da hapse atılan Suriyeli siyasetçi Ammar Haydar, o tarihten sonra görmediği kızı Merve Haydar'a 12 yıl sonra kavuştu. Haydar ailesi, artık ayrılmadan Türkiye'de bir arada yaşamak istiyor. Haydar, 2009'da cezaevine girmesinden bu yana eşini ve kızını görmediğini belirterek, yaşadığı süreci anlattı.

BABA Haydar, "Hapishanede ailemle konuşma şansını yakaladığımda Ürdün'e gitmelerini istedim. Çünkü Esad tarafından ailem de baskı görüyordu. Bir haftadır ailem burada. İkamet tezkeresi için başvurdular inşallah kabul görür" Merve Haydar da yabancı bir ülkede babasız yaşamanın çok zor olduğunu dile getirdi.

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