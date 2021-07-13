Uzmanlardan korkutan Delta varyantı tahmini

KORONA virüsün delta varyantına karşı tek çözüm olan aşı konusunda tatil rehavetine girilmemesi için bayrama kadar yetişmiş nüfusun en az yüzde 70'ni aşılamanın yolları aranıyor. Vatandaşların pandemi kurallarına uyumunda da çok önemli sıkıntılar yaşandığını kaydeden uzmanlar özellikle Anadolu'da aşılama oranlarındaki düşüklük nedeniyle deltanın hızla yayılmasından endişe duyuyor. Yapılan tahmin ise bu ay sonunda Türkiye genelindeki vakaların yüzde 40'ının delta varyantı çıkması.

DİĞER