  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Delta varyasyonunda vaka sayısı 750’ye çıktı

Delta varyasyonunda vaka sayısı 750’ye çıktı

Delta varyasyonunda vaka sayısı 750’ye çıktı

14.7.2021

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de görülen delta varyasyonu sayısının giderek arttığını belirterek, "750'leri buldu, il sayısı da 36'ya çıktı. Delta plus, üç ilde, üç tane olarak devam ediyor" dedi. Zorunlu aşılama hakkında da konuşan Bakan Koca, "Şu an bir zorunluluğu gündemimize almak istemiyoruz. İkna dışı yöntemle aşı yapılmasının doğru olmadığı kanaatindeyiz. Normale dönmenin tek yöntemi aşı. Kurban bayramına kadar 18 yaş ve üzeri tanımlanan kişilerde yüzde 70 olmasını hedeflemiştik. Şu an yüzde 61'i buldu" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Delta varyasyonunda vaka sayısı 750’ye çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.