Delta varyasyonunda vaka sayısı 750’ye çıktı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de görülen delta varyasyonu sayısının giderek arttığını belirterek, "750'leri buldu, il sayısı da 36'ya çıktı. Delta plus, üç ilde, üç tane olarak devam ediyor" dedi. Zorunlu aşılama hakkında da konuşan Bakan Koca, "Şu an bir zorunluluğu gündemimize almak istemiyoruz. İkna dışı yöntemle aşı yapılmasının doğru olmadığı kanaatindeyiz. Normale dönmenin tek yöntemi aşı. Kurban bayramına kadar 18 yaş ve üzeri tanımlanan kişilerde yüzde 70 olmasını hedeflemiştik. Şu an yüzde 61'i buldu" dedi.