Emniyet müdürü saldırıda şehit oldu

Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher, polisevinde yemek yediği esnada silahlı saldırıya uğrayarak şehit düştü. Alınan bilgiye göre, kentte görev yapan polis memuru Nasuh Çulcu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i polisevinde yemek yediği esnada silahla yaraladı. Cevher, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Valilikten yapılan açıklamada İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından 3 el silahla ateş edilerek vurulduğu belirtildi.



AYAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI

Saldırının ardından polis memuru Nasuh Çulcu, olay yerinden kaçtığı esnada görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Çulcu gözaltına alınırken, Emniyet Müdürü Cevher'in ise Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu duyuruldu.



KADIN KOMİSERE RAHATSIZLIK VERMİŞ

HAKKARİ'DE Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nasuh Çulcu'nun, bir süre önce kadın komiseri rahatsız ettiği iddia edildi. Yaşanan rahatsızlık sonrasında Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, Çulcu hakkında tutanak düzenledi. Bunun üzerine öfkelenen Çulcu, Cevher'e yemekhanede ateş açtı.