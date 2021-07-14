FETÖ’nün veliahtı Kovid-19’dan öldü

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yerine geçecek isim olarak gösterilen örgütün iki numaralı ismi Mehmet Ali Şengül, Almanya'da korona virüs nedeniyle öldü. Başına 10 milyon lira ödül konulan Şengül'ün, Hessen eyaletindeki bir hastanede 3 aydır korona virüs tedavisi gördüğü öğrenildi. Şengül, FETÖ'nün Türkiye'deki kumpas operasyonlarını koordine edip yöneten "Başyüceler" ya da "İstişare Heyeti" olarak da bilinen "Karanlık Kurul" içerisindeydi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sadık adamlarından biri olan Mehmet Ali Şengül, 16 Şubat 1983'te gözaltına alınmış, 2 hafta sonra serbest bırakılmıştı. Hakkında yürütülen soruşturmalara rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki görevine devam eden Şengül, Samsun'a tayini çıkınca örgüt içinde "Samsunlu Hoca" olarak anılmaya başlandı. Gülen tarafından önce örgütün Avustralya, akabinde İsviçre, daha sonra da Almanya koordinatörlüğüne getirilen Şengül, örgüt lideri Gülen Türkiye'den kaçtıktan sonra bir süre yerine vekalet etmişti. 1999'da örgütün asker-polis sorumlusu olan Şengül, 2001'de örgütün Orta Asya sorumlusu olarak görevlendirilmişti.