Helal olsun Gazi Selami

20 yaşında gencecik bir delikanlıyken PKK terör örgütüne karşı savaşan Selami Pazar (48), 1993'te Şırnak Silopi Görümlü Karakolu'nda saldırı sırasında iki gözünü kaybedip gazi oldu.







VATANA FEDA OLSUN

İKİ çocuğuna tek başına bakan ilkokul mezunu Gazi Selami Pazar'ın hayatı, kızının derslerinde yardım istemesiyle değişti. Okuma aşkını kaybetmeyen Pazar, 5 yılda ortaokul, lise ve üniversiteyi bitirip diplomasını aldı. Anadolu Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi programından mezun olduğunu öğrenince ağladığını söyleyen Pazar, "Okumak insanın hayatında en güzel şeylerden biri. Çocukluk hayalimdi. 20 yaşında gözlerimi kaybettim, vatan için her şey feda. Çok şeyden geri kaldım ama önemli değil, şu dünyayı görmesem bile bu diplomayı almak benim için çok güzel bir duygu. Hayatımda yaşadığım en büyük gurur ve heyecan" dedi.

NERMİN UÇTU (ÖZEL)