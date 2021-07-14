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Haberler Yaşam İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ baskını: 18 gözaltı

merkezli 6 ilde FETÖ baskını: 18 gözaltı

İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ baskını: 18 gözaltı

14.7.2021

İSTANBUL'DA FETÖ'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında faaliyet yürüten ve askerlerden sorumlu olan sivil imamlar tarafından asker kişilerle örgütsel gizlilik ve hücresel teşkilatlanma gereği iletişim kurdukları tespit edilen 27 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bugün İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alınırken, adreste bulunamayan 9 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan 18 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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